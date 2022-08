Het superjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos is aangekomen in Rotterdam, zonder dat de iconische brug De Hef uit elkaar is gehaald. Het prestigieuze jacht ligt bij Greenport in de Eemhaven.

Het transport is uitgevoerd door de Koninklijke van der Wees Groep. Het bedrijf bevestigt dat het transport heeft plaatsgevonden, maar wil daar verder niks over kwijt. De basis van het jacht is gebouwd door Oceanco in Alblasserdam, waarvandaan de romp over water is getransporteerd naar de nieuwe locatie. Daar worden dan de masten gemonteerd. Van de Eemhaven kun je in één keer doorvaren naar de Noordzee, zonder gehinderd te worden door bruggen. Het nieuws dat de Hef ontmanteld moest worden omdat de hoge masten van het megajacht niet onder het middenstuk pasten, zorgde afgelopen februari voor ophef onder Rotterdammers. Een petitie om de ontmanteling tegen te gaan werd duizenden keren ondertekend en er werd een Facebookevenement opgezet om eieren naar het luxe zeiljacht te gooien. Zover is het dus niet gekomen. Het jacht heeft, zonder masten, een andere route genomen.