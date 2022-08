Aan de Bergsingel in de Rotterdamse wijk Oude Noorden is maandagmiddag rond half 2 een grote brand ontstaan op de derde etage van een woning.

De brandweer is ingeschakeld nadat omwonenden vlammen en rook zagen in de woning. Even later is de brand opgeschaald naar zeer groot. In de woning zijn geen mensen aangetroffen. Uit naastgelegen woningen zijn tien mensen ontruimd. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen; wel zijn twee mensen voor de zekerheid nagekeken in een ambulance.

De brandweer heeft het vuur kunnen blussen en doet nog een laatste controle op de aanwezigheid van koolmonoxide en eventuele brandhaarden. Door de vele voertuigen was de kruising Bergweg/Bergsingel afgesloten, inmiddels is de weg weer vrijgegeven voor verkeer.