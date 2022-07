In een pand aan de Luit in de Rotterdamse wijk Zevenkamp is zondagochtend een kogelinslag ontdekt. Vermoedelijk is het pand in de nacht van zaterdag op zondag beschoten, maar wanneer precies is onduidelijk. Niemand is gewond geraakt.

Mensen die in het pand aan de Luit aanwezig waren, alarmeerden direct na hun ontdekking de politie. Er is uitgebreid sporenonderzoek gedaan door de forensische opsporing, en de recherche bekijkt camerabeelden en doet buurtonderzoek. De politie is op zoek naar mensen die iets verdachts gehoord of gezien hebben in de afgelopen dagen, wat mogelijk met het schietincident te maken kan hebben en tot het opsporen van de daders kan leiden. "Daders van schietpartijen schuwen het gebruik van geweld niet en kunnen opnieuw toeslaan." Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam