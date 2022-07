Op de Hofdijk, in het noorden van het Rotterdamse centrum, heeft zaterdagavond iets voor middernacht een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een man ernstig gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat zich precies heeft afgespeeld op de Hofdijk is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.