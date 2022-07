Een vroege start voor de duizenden deelnemers aan de eerste halve marathon van Rotterdam deze zondag. Maar de gevreesde hitte van de zomerloop is er niet: de temperaturen zijn lager dan tijdens sommige hele marathons in het voorjaar.

De wens is om de halve marathon - plus de 5 kilometer en de kwart marathon die later in de ochtend starten - ook in de toekomst te organiseren. Een vaste waarde te laten worden op de kalender van hardloopstad Rotterdam. Maar dan niet midden in de zomer.

Nu is de loop echter onderdeel van de World Police and Fire Games, met daardoor mogelijk een record aantal nationaliteiten aan de start. In een apart startvak stonden vanmorgen dan ook vele agenten, brandweerlieden, douanemedewerkers en gevangenisbewaarders uit de hele wereld die hun eigen wedstrijd in de wedstrijd lopen. Voor de start maakten velen nog snel een foto met de nieuwe vrienden van deze sportieve week.

Bij de finish - vertrouwd op de Coolsingel - is ook de slotceremonie van dit evenement met onder meer een optreden van de De Heeren van Aemstel Band. Aan politiechef Fred Westerbeke vanmorgen dan ook de eer de hardlopers weg te schieten, nadat die de laatste gelletjes hadden gegeten en spierzalfjes hadden gesmeerd.

Opgelet: de Coolsingel is pas morgenochtend weer open na het drukke weekeinde met het Zomercarnaval, de hardloopwedstrijden en de World Police and Fire Games. Tussen Coolsingel en Kralingse Bos zijn er tot het begin van de middag ook meerdere afsluitingen voor de lopers.