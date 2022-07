De Rotterdamse politie verrichtte vrijdagavond een wel heel bijzondere en onverwachte aanhouding. In de buurt van station Rotterdam Centraal kwam een winkeldief recht op hen afrennen toen hij werd achtervolgd door een beveiliger. Omdat de verdachte vervolgens dreigde weg te rennen, maakte de politie hem met handboeien vast aan een paal.

De agenten stonden nog op straat nadat zij een vermist dertienjarig meisje in goede gezondheid hadden aangetroffen, toen zij twee mannen in hun richting zagen rennen. Een van de mannen riep naar de agenten dat zij de beveiliger van hem weg moesten houden, omdat die hem lastigviel. Hij bleek een winkeldiefstal te hebben gepleegd.

De politie hoorde dat de dief door een medewerker van de winkel was aangehouden en besloot zijn identiteit te onderzoeken. Daaruit bleek dat de man in de afgelopen tijd vaker de grens opzocht. De verdachte zei dat hij de agenten er wel uit zou kunnen rennen en dat hij daar niet bang voor was. 'Wij hoorden dat de man meerdere beledigingen naar ons uitte en ons bedreigde met de dood', schrijft de politie op Facebook.

De agenten konden de opstandige man niet zelf naar het bureau vervoeren omdat zij in een kleine politieauto reden. Vanwege zijn gedrag besloot de politie om hem met handboeien vast te maken aan een paal, totdat hij door andere agenten naar het politiebureau werd vervoerd. 'Deze man stond door zijn gedrag dus letterlijk en figuurlijk voor paal'.