Na een ongeluk met de hoogwerker zijn twee brandweerlieden van het korps Rotterdam-Rijnmond vrijdagavond naar het ziekenhuis gebracht. Het enorme voertuig, waarmee de brandweer van hoogte kan blussen of mensen redden, kwam in Capelle aan den IJssel op z'n kant terecht.

De ene inzittende raakte serieus gewond, de ander werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) meldde zaterdagochtend dat een van de brandweerlieden weer thuis is. Hij spreekt van 'een heftig incident waarbij eerste aandacht naar de collega's, hun naasten en de ploeg gaat'.

De hoogwerker raakte om 23.00 uur bij een spoedrit in de problemen op de kruising van de Kanaalweg met de Abram van Rijckevorselweg en kwam op z'n kant terecht in de berm. De oorzaak is nog een vraagteken.

Zowel een paaltje en een boom werden geraakt. De wagen stopte vlak voor de lantaarnpaal. De schade aan het voertuig lijkt aanzienlijk. De zorgen bij de brandweerlieden zijn er echter bovenal voor hun twee collega's, waar zij zich over ontfermden samen met het ambulancepersoneel voor de slachtoffers naar het ziekenhuis werden gebracht.

De hoogwerker heeft altijd twee inzittenden: de bestuurder en een bijrijder. Zij waren van de kazerne Slotlaan in Capelle aan den IJssel onderweg naar een brand in Rotterdam-Nesselande aan de Laan van het Surrealisme. Daar was brand op het dak.

Uiteindelijk bleek het niet nodig een andere hoogwerker te sturen. Het vuur was snel geblust. Bij deze brand raakte niemand gewond.