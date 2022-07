Bij een steekpartij aan de Stadhouderslaan is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

Het incident vond rond 4.30 uur plaats in de woonwijk in Ridderkerk. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet duidelijk. De politie heeft gehoord dat het zou gaan om een ruzie na het uitgaan, vertelt een woordvoerder. "Het kan van alles zijn geweest, maar dit nemen we wel mee in het onderzoek." De politie stelt sporen veilig en vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden.