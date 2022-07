Stafford M. (34 jaar) zegt ‘er niet bij te zijn geweest’ toen zijn moeder deze maand in de Rotterdamse Zuidwijk zo zwaar mishandeld werd, dat zij dagen later overleed. Het OM meent echter dat hij fors geweld heeft gebruikt tegen de 66-jarige Shirley. Net als zijn broer dat ruim een jaar geleden deed tegen hun stiefvader.

De dood van de moeder zou een ongelooflijke herhaling zijn van een drama in de familie een ruim jaar geleden. Toen martelde Brayon M. zijn stiefvader tot de dood volgde. Hij filmde zijn weerzinwekkende aanval, met tafelpoten en een dumbbell van vijf kilo, terwijl hij zich hardop afvraagt waarom het slachtoffer maar niet sterft. Uiteindelijk wordt hij bij zijn moeder thuis aangehouden.

De waarschijnlijke aanleiding? Zijn stiefvader wilde niet meer dat hij bij hem sliep en op zijn zak teerde. Brayon M., die schizofreen is en ten tijde van zijn gruweldaad in een psychose zat, krijgt uiteindelijk tbs met dwangverpleging.

Ook broer psychische problemen

Ook zijn broer, die nu dus de verdachte is, zou met psychische problemen kampen. Hij woonde bij een instelling, zo vertelt zijn advocaat, maar kreeg ruzie met de leiding. Enkele dagen voor de fatale mishandeling trok Stafford M. weer in bij zijn moeder aan de Langenhorst in de Rotterdamse Zuidwijk.

Zijn moeder, die eerder door haar andere inmiddels 29-jarige zoon Brayon M. met een wandelstok tegen het hoofd was geslagen en tegen het hoofd was geschopt. Hij zat nog in zijn proeftijd van die celstraf toen hij de martelmoord op zijn stiefvader pleegde.

Na week overleden in ziekenhuis

Zondag 17 juli zou de 66-jarige Rotterdamse door haar andere zoon zijn mishandeld. Volgens de politie kreeg Stafford M. ruzie met zijn moeder, waarna hij fors geweld tegen haar gebruikte. Na zijn daad belde hij zelf rond half zeven 's avonds 112. Agenten troffen het slachtoffer zeer zwaargewond aan. In kritieke toestand werd Shirley naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed zij een week later.

De verdachte zegt dus dat hij er niet bij is geweest, aldus zijn advocaat. Verder zou hij zich op zijn zwijgrecht beroepen. Het onderzoek, onder meer naar de sporen in de woning, loopt nog. Hij komt de eerste keer in openbaarheid voor de rechter op 1 november. Tot die tijd blijft hij vastzitten.