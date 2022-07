Militair Ruud S. (22) blijft nog zeker drie maanden vastzitten voor het doodsteken van zijn eigen dochtertje Emily. Het baby'tje mocht nog geen zes maanden oud worden. S. zou haar in een woning aan de Wolphaertsbocht in de Rotterdamse wijk Oud-Charlois hebben doodgestoken.

Het OM Oost-Nederland meldt dat S. wordt verdacht van moord of doodslag. De mate waarin hij van plan was het meisje te doden zal bij de uiteindelijk verdenking een rol spelen. Het OM doet verder geen mededelingen. S. zit nog in beperkingen wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

Militaire rechtkamer

Het is niet de Rotterdamse rechter die besloot of S. langer moest blijven zitten, maar die in Arnhem. Militairen worden namelijk, anders dan andere verdachten, berecht in een zogeheten 'militaire rechtkamer'. De officier en de rechters hebben daar allemaal een militaire achtergrond.

Ruud S. was volgens de Koninklijke Marechaussee een 'actief dienende militair'. Hij was ICT'er. Wel zat hij volgens zijn moeder al een paar maanden in de Ziektewet vanwege psychische problemen.

Bij de uitvaart van Emily bleef één vraag van de uitvaartverzorger over het onvoorstelbare drama hangen. "Waarom? Waarom? Een vraag waar misschien nooit een antwoord op komt.''