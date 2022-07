Een handvol boeren protesteerde donderdagavond in het centrum van Rotterdam tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden met zo’n vijf tractoren en auto’s ter hoogte van het Stadhuisplein en hingen daar enkele omgekeerde vlaggen op. Vrijdagochtend hangen ze nog aan lantaarpalen en verkeersborden, midden op het terrein van het Zomercarnaval.

Bij vrijwel ieder boerenprotest zie je de omgekeerde vlaggen terugkomen, zo ook vanavond. De boeren willen daarmee de boodschap afkondigen dat ze vinden dat het land in nood is.

'Sfeer goed'

"De sfeer was verder goed", aldus een politiewoordvoerder over het kleinschalige boerenprotest. "We waren in goed gesprek met ze."

De vlaggen kunnen blijven hangen als de boeren dat willen. "Wij gaan ze in ieder geval niet weghalen. Iedereen mag z'n mening geven en als dit hun manier is, mag dat."

De provincie Zuid-Holland besloot deze week dat de boerenprotestvlaggen en spandoeken langs provinciale wegen, aan bruggen of op kruispunten hangen, moeten verdwijnen. De verkeersveiligheid zou in het geding zijn. De boeren hebben tot 5 augustus de tijd dit zelf te doen.