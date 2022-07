De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag meerdere waarschuwingsschoten gelost tijdens een achtervolging. Agenten zaten achter drie verdachten die een gewelddadige woningoverval hadden gepleegd in het centrum van Rotterdam. Hierbij raakten twee personen gewond, van wie een naar het ziekenhuis is gebracht.

Rond 4.45 uur kreeg de politie een melding van een woningoverval aan de Kromme Elleboog in het centrum van Rotterdam. Op dat moment was daar een feestje bezig met zo'n twintig personen. Dit werd ruw verstoord, toen drie bewapende overvallers binnenkwamen en de aanwezigen beroofden van hun waardevolle spullen. Negeren stopteken Direct erna sloegen ze in een auto op de vlucht, waarna de politie een achtervolging inzette. Toen de bestuurder van het voertuig het stopteken negeerde, voelden agenten zich genoodzaakt om meerdere waarschuwingsschoten te lossen. De achtervolging heeft nog niet tot aanhoudingen geleid. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de overvallers. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam