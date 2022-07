Een automobilist is donderdagmiddag op een man ingereden op een fietspad in Rotterdam-Zuid. Deze persoon raakte daarbij zwaargewond. De automobilist reed na het incident door. Er is inmiddels een man aangehouden, maar het is niet duidelijk of hij ook de automobilist was, zegt de politie.

Die hoort verhalen dat de aanrijding een bewuste actie was, maar sluit niet uit dat het om een verkeersongeval gaat. Het incident gebeurde aan de Sluisjesdijk bij de Sint-Janshaven. Waarom de automobilist daar op het fietspad reed, is niet bekend. Daar doet de politie nu onderzoek naar.

Volgens omstanders werd het slachtoffer door de aanrijding gelanceerd waardoor die tegen een gebouw aankwam. Dat gebouw heeft door de klap forse schade aan een ruit. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of hij in levensgevaar is, is niet bekend. "Maar we hebben het over serieuze verwondingen, geen kneuzing of blauwe plek.''

Auto gevonden

Even na het incident vond de politie aan de Vlaskade een beschadigde auto. Daarmee zou de automobilist in botsing zijn gekomen met het slachtoffer. De politie kan nog niet bevestigen of het daadwerkelijk om de auto gaat waarmee de automobilist op het fietspad reed.