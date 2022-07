Twee mannen zijn woensdagavond neergestoken in het centrum van Rotterdam. De steekpartijen vonden tientallen meters bij elkaar vandaan plaats. Het is nog onduidelijk of er een verband is, meldt een woordvoerder van de politie. Agenten hebben twee verdachten aangehouden.

Eén man raakte zwaargewond. Hulpverleners vonden het slachtoffer in de buurt van de Lijnbaan. De andere man heeft iets lichtere verwondingen en kon op eigen gelegenheid de ambulance instappen. Beide mannen zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. De steekpartijen gebeurden rond 21.00 uur in de buurt van de Lijnbaan en op de Karel Doormanstraat, in het centrum van Rotterdam. De politie doet onderzoek en heeft een terras op de Karel Doormanstraat en een deel van de Lijnbaan afgezet. Agenten zoeken nog naar mogelijke andere daders en spreken met getuigen. Woordenwisseling Volgens een van de omstanders was er op de Korte Lijnbaan een woordenwisseling tussen een groep jongeren van rond de zestien jaar. Daarbij werd geduwd en getrokken. "Dat vond ik eigenlijk wel grappig, maar opeens zag een van mijn vrienden dat iemand een mes bij zich had. Daarna liep iemand met de handen op z'n buik weg. Mogelijk is er toen gestoken."