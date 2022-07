De mondkapjes zijn terug van weggeweest. In de Rotterdamse ziekenhuizen is het personeel weer verplicht een mondneusmasker te dragen. Patiënten en bezoekers wordt het niet opgelegd, maar zij worden wel heel dringend verzocht ook die beschermmaatregel in acht te nemen.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft zijn medewerkers sinds deze week verplicht tijdens het werk een mondkapje te dragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld de verpleegafdelingen en de Spoedeisende Hulp. Kan er geen 1,5 meter afstand worden gehouden, dan wordt dat ook van medewerkers van onder meer de poliklinieken verwacht. Bezoekers wordt hetzelfde 'dringend gevraagd'. Hoewel het aantal coronabesmettingen in het land weer lijkt af te nemen, is het argument naast oppassen voor de kwetsbare groepen vooral zelfbescherming. "Er zijn namelijk veel meer coronapatiënten opgenomen dan de afgelopen maanden en veel medewerkers zijn ziek", zo laat het Maasstad weten. Alle ziekenhuizen in de Rotterdamse regio kampen al vele maanden met aanhoudend hoge verzuimcijfers, waardoor de zorg nog steeds onder druk staat. Lag het aantal ziekmeldingen eerder ver boven de 10 procent, nu schommelt dat percentage rond de acht à negen. Terug van weggeweest Daarmee is het mondkapje terug op de werkvloer bij drie van de vier Rotterdamse ziekenhuizen. Eerder al ging Franciscus Gasthuis & Vlietland ertoe over. Daar moet het personeel 'het masker van pauze tot pauze' dragen om 'veelvuldig op- en afzetten te voorkomen'. Het Erasmus MC heeft de voorzorgsmaatregelen tegen corona zelfs nooit helemaal afgeschaald. Naast het personeel wordt daar ook van de patiënten verwacht, als er binnen 1,5 meter contact is met artsen of verpleegkundigen, dat zij een mondkapje dragen. Het Ikazia Ziekenhuis zegt meer coronabesmettingen voorbij te zien komen en verzoekt het personeel, patiënten en bezoekers dringend mondkapjes te dragen of afstand te houden.