Een jongetje is woensdag met z'n voet klem komen te zitten in een garagedeur bij voormalig entrepotgebouw De Vijf Werelddelen aan het Handelsplein in Rotterdam-Zuid. Hoe het kind bekneld is geraakt, is onbekend.

De brandweer moest eraan te pas komen om het jonge slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Een deel van de deur werd daarvoor weggeslepen. Het jongetje werd daarna behandeld door het personeel van de ambulance. Ook een traumateam, dat wordt ingezet bij ernstige ongelukken, kwam met een helikopter ter plaatse. Het kind is overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer meldt dat het gaat om een peuter van ongeveer vier jaar oud. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam