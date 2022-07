Het zal je gebeuren. Bel je de speciale taxi om je thuis te brengen, word je urenlang vergeten. De politie greep uiteindelijk in en begeleidde een gewone taxibus, waarmee de Spijkenisser eigenlijk niet vervoerd mocht worden.

Dat gebeurde na een telefoontje van directeur Jan Ollefers van taxi Overgaauw die het niet meer kon aanzien. Voor diens garage in Zuidland stond de man vrijdagmiddag rond half vijf in een scootmobiel waarvan de accu bijna leeg was. Een acculader had hij niet bij zich en hij durfde het er niet op te wagen. Omdat de man verlamd is en niet zelf de rolstoelbus kon inkomen, mocht Overgaauw hem niet thuisbrengen. Want iemand moet zelfstandig de taxi in kunnen lopen, legt Ollefers uit.

Daarom belde hij speciaal vervoer van Welzorg om de man naar huis te rijden "Ik heb ondertussen die mijnheer een plek in de schaduw gegeven en een kopje koffie aangeboden." Welzorg belde echter enige tijd later dat het wat langer ging duren en meldde rond het avondeten dat het wel acht uur zou worden.

Maar om half negen kreeg Ollefers van zijn de planner te horen dat de scootmobieler er nog steeds stond. "Dat is niet normaal. Ik belde de centrale dat hij al veel eerder opgehaald zou worden, maar toen werd gezegd dat er geen melding over het ophalen van de man bekend was."

Dat vond Ollefers te gek worden en hij besloot een eigen bus in te zetten. Maar wel nadat de politie dat zou goedkeuren, omdat hij de Spijkenisser officieel niet mocht vervoeren. Plots verscheen er een taxibus van de RTC en na overleg met wijkagent Lisette Scholte werd besloten dat deze taxi de man thuis zou brengen, geëscorteerd door de politie. 'Soms moet je voor de hulpverlening illegale dingen toestaan', schrijft Scholte op Instagram. Welzorg kon gisteren nog niet reageren.