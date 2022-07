De hoofdlocatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond aan de Schiedamsedijk in Rotterdam kampt woensdagochtend met een stroomstoring. De organisatie heeft alle afspraken afgezegd die daar deze ochtend zouden plaatsvinden. Rond 10.00 uur was de stroomstoring opgelost, meldt Stedin.

De elektriciteitsproblemen ontstonden rond 8.00 uur. Een transformator in het gebouw was uitgevallen, aldus een woordvoerder van Stedin. Na iets meer dan twee uur had de GGD-locatie weer stroom. Wat dat betekent voor de afspraken die later vandaag plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

De vestiging aan de Schiedamsedijk is de enige locatie in Rotterdam waar spreekuren worden gehouden. Aan de Hoogwerfsingel in Spijkenisse zit nog een vestiging waar patiënten terecht kunnen voor spreekuren.