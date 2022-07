Bewoners van een woning aan de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid zijn dinsdagmiddag het slachtoffer geworden van een overval. Er raakte niemand gewond.

Een of meerdere daders belden aan bij de woning, bedreigden de twee bewoners met een wapen en drongen de woning binnen. Over de buit is vooralsnog niets bekend. De bewoners zijn voor een verklaring naar het politiebureau. De politie doet onderzoek.