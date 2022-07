Een derde verdachte zit vast voor de schietpartij die Siki Martina het leven kostte. De 31-jarige Rotterdammer werd zondag 10 juli doodgeschoten bij metrostation Coolhaven in Rotterdam-West. Er zou over en weer zijn geschoten door twee partijen, aldus het OM in eerdere berichtgeving. De politie startte direct een groot onderzoek.

De derde verdachte is een 32-jarige Rotterdammer die maandagmiddag in zijn woning is aangehouden. De verdachte zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit betekent ook dat de politie terughoudend is met verdere informatie.

Over de achtergrond van de schietpartij in de late avond die de muziekproducer het leven kostte, is vooralsnog niets bekendgemaakt. Afgelopen vrijdagavond was er een 'stille' tocht, waar de Rotterdammer met veel geluid van ronkende motoren en een brassband werd herdacht. In besloten kring is hij begraven.

De twee andere verdachten zijn een 31-jarige Rotterdammer en 34-jarige man uit Steenbergen. De eerste wordt verdacht van doodslag van Martina en poging doodslag van zijn gezelschap. De tweede - als eerste aangehouden in Barendrecht - was samen met het slachtoffer bij het metrostation en zou ook hebben geschoten. Martina zou geen wapen bij zich hebben gehad.