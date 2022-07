Het Rivium in Capelle aan den IJssel krijgt eind dit jaar een halteplaats voor de Waterbus. "Het streven is dat deze er in het vierde kwartaal is", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De Waterbus meert straks aan bij de Schaardijk, vlak bij het Zalmhuis. De halte had er eigenlijk al moeten zijn, maar het aanvragen van de benodigde vergunningen duurde langer dan verwacht. Datzelfde geldt voor de voorbereidende werkzaamheden. De waterbushalte is een lang gekoesterde wens van de gemeente Capelle aan den IJssel. Bedrijventerrein Rivium wordt omgevormd tot woonwijk en voor de toekomstige bewoners is een rechtstreekse ov-verbinding met Rotterdam en Dordrecht aantrekkelijk. Om de bouw van vijfduizend nieuwe woningen in het Rivium te versnellen, krijgt Capelle 35,5 miljoen euro van het Rijk. Dat geld gebruikt de gemeente om de wijk goed bereikbaar te maken. Behalve voor de aanlegplaats voor de Waterbus, wordt het ook gebruikt voor uitbreiding van de ParkShuttle en fietspaden. De Waterbus wordt sinds 1 januari geëxploiteerd door Blue Amigo. Het bedrijf kampt op dit moment met personeelsgebrek, waardoor veel afvaarten vervallen. Bij de OV-ombudsman druppelen ondertussen de grieven over de Waterbus binnen. De provincie Zuid-Holland, opdrachtgever voor het openbaar vervoer over water, houdt de Waterbus inmiddels nauwlettend in de gaten. Er vinden niet alleen gesprekken plaats, ook worden boetes achter de hand gehouden. Blue Amigo zegt dat werving van nieuw personeel de hoogste prioriteit heeft en dat een recruiter full time bezig is met het binnenhalen van nieuwe mensen. Gehoopt wordt dat het problemen later dit jaar zijn opgelost.