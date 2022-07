Uren nadat de politie was vertrokken, is een appartement aan de de Avenue Carré in Barendrecht-Carnisselande opnieuw beschoten. Prijkte er eerst één kogelgat in het raam, na de nachtelijke schietpartij zijn dat er meerdere. Buren werden wakker van de schoten. Eerder op de avond was er ook sprake van een mogelijke explosie.

De opvallende gebeurtenissen met twee intimidaties zo dicht op elkaar, luiden een nieuwe week in met beschietingen en explosieven. De afgelopen tijd was het herhaaldelijk raak in alle hoeken van Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. De politie onderzoekt mogelijke verbanden tussen de incidenten en de achtergrond.

Burgemeester Aboutaleb stelde verleden week dat niet 'willekeurige Rotterdammers' doelwit zijn van de intimidaties. De ervaring leert dat vaak criminele conflicten spelen. Of dat ook in Barendrecht zo is? De combinatie van een mogelijke explosie én schieten is in ieder geval opvallend.

Maandagavond rukten politie en brandweer uit, omdat er een explosief zou zijn afgegaan bij het appartement. Er lijken kleine zwarte deeltjes op de galerij te liggen en lichte schade aan de gevel te zijn.

Ook blijkt de woning te zijn beschoten. In het raam aan de galerijkant prijkt één kogelgat. De brandweer komt ter plekke om onderzoek te doen naar een penetrante lucht die in de omgeving van de woning hangt. Het is onduidelijk wat deze lucht is.

Kort na één uur in de nacht volgt opnieuw een melding voor hetzelfde adres. Buren melden meerdere schoten te hebben gehoord en in het ramen lijken nu zes tot zeven kogelgaten te zitten. Dicht bij elkaar.

Om zo te kunnen schieten, moet de schutter waarschijnlijk op de galerij zijn geweest. De galerij waar uren eerder nog de politie en brandweer stonden. Een jong gezin verlaat het gebouw.