De vijftigjarige bewoner van de Wolphaertsbocht in de Tarwewijk in Rotterdam-Charlois wordt verdacht van moord of doodslag van de 47-jarige vrouw met wie hij samenwoonde. Het slachtoffer viel afgelopen vrijdag uit het raam op de tweede verdieping, waarna zij overleed.

Een overbuurvrouw ziet in de vroege ochtend hoe het 47-jarige slachtoffer gillend uit het raam hangt, in totale paniek. Daarna ziet ze de vrouw vallen. Slechts gekleed in een hempje en onderbroek komt ze half op de stoep en parkeerplaats terecht.

Hulp mag niet meer baten. De Rotterdamse overlijdt ter plekke, tot groot verdriet van haar naasten die in de loop van de ochtend toestromen. "Toen ik haar zag liggen, dacht ik dat ze was gestruikeld'', vertelt een directe buurman, die een paar dagen nog altijd van slag is. "Maar ze bleek te zijn gevallen. Hoe dan? Het was zo'n lieve vrouw, ik snap niet wat er kan zijn gebeurd.''

Aan de achterkant van de woning blijkt de tweede bewoner in de tuin te zijn gevallen. De vijftigjarige, die nu dus wordt verdacht van moord of doodslag, wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Er lijkt zich in huis een groot drama te hebben afgespeeld. Zowel op de vitrage als op het raamkozijn is bloed te zien. De politie start direct een groot onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd.

Het is het tweede drama aan de Wolphaertsbocht in één week tijd. Enkele dagen eerder overleed baby Emily na een steekpartij in de wijk Charlois, op enige afstand van dit drama. De vader, een 22-jarige militair uit Rotterdam, is hiervoor opgepakt. Een paar dagen later werd daarbij een woning beschoten aan de Hellevoetstraat, ook in de buurt. In de brievenbus van de woning zat een explosief, dat is verwijderd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Dit weekeinde was er in de buurt een steekpartij en loste de politie waarschuwingsschoten.