Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de oorzaak van de aanvaring tussen een watertaxi en een schip van de Spido bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Daaruit moet duidelijk worden of er sprake was van een strafbaar feit.

De Rotterdamse Zeehavenpolitie doet het daadwerkelijke onderzoekswerk, maar de officier van justitie heeft de leiding in handen. Dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt, hoeft niet te zeggen dat daar per se een vervolging uit voort zal komen, verduidelijkt een woordvoerder van het OM. "De beide schippers zijn als verdachten gehoord. Ook heeft de Zeehavenpolitie al met meerdere getuigen gesproken'', vertelt hij. Aan die kwalificatie van de schippers als 'verdachten' moet nu niet te zwaar getild worden, volgens de woordvoerder. "We willen vooral een goed beeld krijgen van hóé het incident precies kon gebeuren.'' Het OM laat weten dat het onderzoek nog in de kinderschoenen staat. Inhoudelijk wil de woordvoerder er dan ook weinig over kwijt. "Momenteel verzamelt het onderzoeksteam vooral veel informatie. Naast de gesprekken met betrokkenen, worden ook camerabeelden en radargegevens geanalyseerd.'' De schipper van de gezonken watertaxi wil niet met de pers praten over het incident, vertelt een woordvoerder van de Watertaxi. "Hij zal zijn verhaal alleen doen in het inmiddels in gang gezette officiële onderzoek naar het incident.''