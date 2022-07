Een Boeing 737 die maandagochtend om 07.11 uur vertrok naar de Kroatische stad Split heeft een noodlanding gemaakt op Schiphol, omdat kort na het opstijgen vanaf Rotterdam The Hague Airport een ooievaar in de motor vloog.

In het vliegtuig zaten 145 passagiers. Volgens een woordvoerder van Transavia is geen sprake geweest van een gevaarlijke situatie. "Veiligheidsprocedures schrijven voor dat het vliegtuig dan moet landen en dat de motor moet worden geïnspecteerd. Die was in orde.''

Nadat dit was vastgesteld, kon het vliegtuig verder vliegen. Het toestel steeg rond 10.30 uur weer op.