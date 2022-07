Op een kruising bij het winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam is maandagochtend iemand bekneld geraakt tussen een hoogwerker en een stoplicht. De persoon was vermoedelijk met werkzaamheden bezig.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse op de kruising tussen de Grote Beer en de Hoofdweg om de persoon te bevrijden en wist het slachtoffer naar beneden te krijgen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat het slachtoffer ter plekke is gereanimeerd en met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis is vervoerd. Hoe het nu met deze persoon gaat, is nog onduidelijk.