De politie heeft zondagochtend een waarschuwingsschot gelost aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid, nadat er melding was gedaan van een vuurwapen. De agenten waren snel ter plekke, maar de verdachte luisterde niet naar de bevelen en wilde op de vlucht slaan. Daarop besloten de agenten een waarschuwingsschot te lossen.

De verdachte, een 27-jarige Rotterdam, is hierna aangehouden. Zowel bij fouillering als bij een zoekslag in de nabije omgeving, werd geen vuurwapen aangetroffen. De 27-jarige is daarom vervolgens heengezonden.