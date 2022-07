De 66-jarige vrouw die zondag 17 juli zwaargewond raakte bij een ruzie in haar woning aan de Langenhorst in Rotterdam-Zuid, is overleden aan haar verwondingen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Een 34-jarige Rotterdammer heeft volgens de politie fors geweld tegen haar gebruikt en is ter plekke aangehouden. Hij zit nog vast.

Volgens De Telegraaf is de verdachte de zoon van het slachtoffer. Dat vertellen familieleden aan de krant. Een andere zoon van het slachtoffer zou de 28-jarige Brayon M. zijn, die in januari 2021 de ex-partner van zijn moeder op gruwelijke wijze om het leven bracht. Leden van de geteisterde familie spreken van een groot drama. "Dit is toch niet normaal", vertelt een familielid aan De Telegraaf. "Vader en moeder zijn door toedoen van hun beide zoons om het leven gebracht." Het OM wil de berichtgeving van de krant niet bevestigen. "Wij kunnen er geen verdere uitspraken over doen", zegt een woordvoerder. "We leven mee met de nabestaanden." De verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besliste dat hij nog minstens veertien dagen vast moet zitten. De vrouw zou vorige week zondag in de woning aan de Langenhorst ruzie hebben gekregen met haar zoon. De vrouw werd volgens de politie en het OM ernstig mishandeld. De man alarmeerde zelf de hulpdiensten. Toen de agenten arriveerden, bleek de vrouw zwaargewond te zijn. Zaterdag, zes dagen later, overleed zij aan haar verwondingen. Bewoners van de Langenhorst reageerden zondag aangeslagen én verrast op het nieuws. "Is dat híér gebeurd?" zegt een bewoonster. "Ik zou niet weten om wie het gaat, maar ik schrik er wel van." Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat de vrouw door een zoon zou zijn mishandeld. Volgens De Telegraaf belandde de vrouw al een keer in het ziekenhuis doordat Brayon M. haar met een wandelstok zou hebben geslagen. Ook daarop wil het OM niet ingaan.