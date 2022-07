De politie heeft voor de schietpartij op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een Rotterdamse jongen van zestien jaar. De schietpartij vond plaats in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 juli.

De tiener kwam bij de recherche in beeld na onderzoek. Direct na de schietpartij kon de politie al twee jongens van achttien jaar aanhouden. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten maar blijven verdachten in deze zaak.

De schutter had het op een zestienjarige jongen voorzien. Hij stapte op straat op hem af en begon te schieten. Het slachtoffer kon de kogels ontwijken door te bukken. De schutter wist vervolgens per auto te vluchten. Volgens de politie kwam de zestienjarige jongen er zonder kleerscheuren vanaf maar is hij 'heel erg geschrokken'.