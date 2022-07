Het ritme van de doodgeschoten muziekproducer Siki Martina klinkt tijdens de 'stille' tocht door zijn Rotterdam-Zuid. Het ritme van de brassband, het ritme van knetterende motoren. "Bedankt voor het geluid maken voor het leven van Siki", sprak zijn vriendin aan het einde. "We hebben gezien dat Siki een hele geliefde man is."

Het ritme van de 31-jarige Rotterdammer stopte zondagavond 10 juli abrupt bij metrostation Coolhaven, toen hij werd dodelijk werd geraakt bij een schietpartij waarbij over en weer werd geschoten. Zelf zou Martina geen wapen bij zich hebben gehad.

Zijn familie en vrienden verzamelen zich deze vrijdagavond in de buurt waar hij opgroeide aan de Bermdijk in Hordijkerveld. Buren kijken van de galerij toe hoe tientallen motoren - een van de grote liefdes van Martina - met veel lawaai aankomen, de banden laten slippen en de geur van verschroeide rubber achterlaten. De Spinozaweg wordt als racebaan gebruikt. Daarna speelt de brassband. Muziek was een andere grote liefde van de Rotterdammer.

In de buurt waar hij opgroeide, koos Martini het verkeerde pad zoals hij eerlijk vertelde in een interview aan het AD. Maar tijdens een verblijf bij zijn vader op Curaçao werd hij 'volwassen'. Hij haalde zijn mbo-diploma en kreeg een baan als monteur. Ook timmerde hij steeds meer aan de weg als muziekproducer, onder andere met zijn vriendin Sarita Lorena die meedeed aan de nieuwe reeks Beste Zanger die binnenkort start.

Martina wilde zijn kinderen als ze later groot waren, vertellen hoe hij zijn kansen had gegrepen en zijn leven ten goede had gekeerd. Maar die kans kreeg hij niet. Het ritme van de Rotterdammer stopte door een kogel.