Bij een forse aanrijding op de A20 heeft zaterdagochtend een autobusje veel schade opgelopen. De politie deelt op Instagram de schade na het ongeval. "Laten we zeggen dat we blij zijn dat er geen passagier aanwezig was in deze bus."

Het ongeval gebeurde rond de afrit Schiedam Noord en leidde tijdelijk tot een afsluiting om de rommel op te ruimen. Inmiddels is de snelweg weer vrijgegeven. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Er vielen geen gewonden.