Een motorrijder is zaterdagmiddag gereanimeerd nadat hij ten val kwam bij het Capelseplein in Capelle aan den IJssel. Volgens een politiewoordvoerder werd hij mogelijk onwel achter het stuur, al is de oorzaak van het eenzijdige ongeval nog niet zeker.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de valpartij. Na de reanimatie is de motorrijder met onbekende verwondingen met de ambulance naar het Erasmus MC gebracht. Door het ongeluk is de Algeraweg vanuit Krimpen aan den IJssel afgesloten. Het ingesloten verkeer tussen de afzetting en de plek van het ongeval is tegen het verkeer in weggeleid.