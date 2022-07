Op een schip in de Rotterdamse Europoort is een man in het ruim van een schip gevallen. Het slachtoffer kon niet zelfstandig het schip verlaten en moest door een speciaal reddingsteam van de brandweer van boord worden gehaald.

Het slachtoffer is op een brancard de ambulance ingereden en naar het ziekenhuis vervoerd. Over zijn toestand is verder niets bekend. Het Reddingsteam Hoogteverschillen van de brandweer is speciaal getraind om te werken op grote hoogtes en op plekken waar de reguliere redvoertuigen van de brandweer niet toereikend zijn.