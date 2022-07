De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dwingt een kleine thuiszorgorganisatie in Rotterdam-Delfshaven om patiënten met risicovolle medische aandoeningen binnen twee weken over te dragen aan gekwalificeerde zorginstellingen.

De zorgverleners die de hulpbehoevende Rotterdammers pillen en injecties geven en hun wonden moeten verzorgen, blijken hiervoor niet te zijn opgeleid. Thuiszorginstelling JAR aan de Rosier Faassenstraat in Delfshaven zou thuiszorg moeten verlenen aan twaalf cliënten. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht, zo blijkt uit een onderzoek van de inspectie.

Geen diploma's

De vier helpenden die bij JAR in dienst zijn, beschikken niet over de medische kennis en diploma's om zonder toezicht injecties met insuline en antistollingsmiddelen te geven. Maar dat doen ze wel, staat in het rapport. Ook werken er helpenden die helemaal geen afgeronde opleiding in de zorg hebben, ook niet als helpende.

De Inspectie heeft moeten duwen en trekken om enig inzicht in de organisatie te krijgen. Pas na dreiging met een rechtsgang en boetes gaf de directie door wie er in dienst zijn en voor hoeveel uur. Uit die informatie bleek onder andere dat de helpenden voor 68 uur per week op de loonlijst staan, terwijl JAR contractueel 88,7 uur per week moet leveren.

5 minuten per dag in plaats van half uur

Uit een overzicht dat de inspectie inzag, blijkt dat een van de cliënten recht had op 3,5 uur zorg in de week voor hulp bij wassen en aankleden. Zelf vertelde hij de inspectie dat hij maar 5 minuten per dag hulp kreeg bij het innemen van medicijnen. Terwijl de helpenden daar nu juist geen diploma voor hebben.

Ook bleek dat de helpenden zichzelf onvoldoende beschermden met mondkapjes. Een van de helpenden had een mond-neusmasker onder haar neus hangen toen de inspectie een controle uitvoerde. Handalcohol om te ontsmetten, was er niet. JAR moet de organisatie volgens de inspectie binnen drie maanden op orde hebben.

JAR was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.