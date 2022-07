De inschrijving voor de 32e editie van de Bruggenloop Rotterdam is vrijdag geopend. De Bruggenloop vindt plaats op zondag 11 december. Lopers krijgen op het 15 kilometer lange parcours te maken met zes Rotterdamse bruggen, waaronder de Erasmusbrug en de Van Brienenoordbrug.

Eerdere edities in 2020 en 2021 konden door de coronacrisis niet doorgaan. Dit jaar is de hardloopwedstrijd weer helemaal terug, met de start en de finish traditiegetrouw bij Stadion Feijenoord.

De Bruggenloop is de feestelijke jaarafsluiter op de hardloopkalender. "Er wordt gelopen over de mooiste Rotterdamse bruggen en door het winterse decor kom je helemaal in de stemming van de feestdagen. Het is een heerlijke sportieve uitdaging zo vlak voor het einde van het jaar", aldus Sophie Appeldoorn van organisator Golazo.

Stichting Ambulance Wens

Dit jaar wordt er met de Bruggenloop geld ingezameld voor Stichting Ambulance Wens. "Het werk dat zij doen, is geweldig en het is fijn dat wij daar op deze manier aandacht voor kunnen vragen en geld kunnen inzamelen, zodat zij ook in de toekomst mooie dingen kunnen blijven doen", besluit Appeldoorn.