In de afgelopen vijf jaren zijn er in het Franciscus ziekenhuis 582 tweelingen geboren. In die periode zagen op de kraamafdelingen van beide locaties, het Gasthuis in Rotterdam en Vlietland in Schiedam, ruim 20.500 kinderen het levenslicht.

Dat staat in het jaarverslag van het ziekenhuis, waarin niet alleen de financiële prestaties staan vermeld. Het aantal van 104 tweelingen in 2021 is het laagste in de voorbije vijf jaar; in 2020 ging het om 129 tweelingen. Gemiddeld is één op de veertig bevallingen een meerling. Er blijkt ook uit dat jaarlijks een fractie meer jongens dan meisjes worden geboren. In het afgelopen jaar ging het om 2085 jongetjes en 2040 meisjes. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam