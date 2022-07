Een vrouw is vrijdagochtend overleden na een val uit een raam aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid. Alle hulp van de hulpdiensten mocht niet meer baten: de vrouw overleed ter plekke. Achter de woning heeft de politie een zwaargewonde man aangetroffen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Even na 7.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat er een vrouw uit het raam van een woning zou zijn gevallen. Met spoed kwamen zij ter plaatste, maar de hulp mocht niet meer baten. Wat zich heeft afgespeeld in de woning is onduidelijk. De forensische opsporing doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Baby Emily Eerder deze week werd de Wolphaertsbocht ook al opgeschrikt door een incident: zondagmiddag overleed baby Emily na een steekpartij in de straat. De vader, een 22-jarige militair uit Rotterdam, is hiervoor opgepakt. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam