Er zitten steeds minder mensen zonder werk thuis in Rotterdam en omstreken, afgaande op het aantal WW-uitkeringen dat het UWV verstrekt. De uitkeringsinstantie verstrekte aan het einde van afgelopen juni 14.336 uitkeringen in de regio. In dezelfde maand vorig jaar waren dat nog 21.172 uitkeringen, wat neerkomt op een daling van 32,3 procent.

De daling was het grootst in de gemeenten Ridderkerk (-40,8 procent) en Krimpen aan den IJssel (-38,8 procent). Procentueel gezien was de daling het minst groot in Brielle (-20,4 procent) en Westvoorne (-21,6 procent). In Rotterdam nam het aantal WW-uitkeringen in één jaar tijd af met 3.589, wat neerkomt op een daling van 32,2 procent. Landelijk daalde het aantal uitkeringen gemiddeld met 32,6 procent.

Technische, economisch-administratieve en dienstverlenende beroepen leveren de grootste bijdrage aan de daling. Zo zijn er sinds begin dit jaar 733 minder WW-uitkeringen verstrekt bij technische beroepen, onder meer voor productiemedewerkers en schilders. Bij economisch-administratieve beroepen (zoals receptionisten) waren dat er 475 minder en bij dienstverlenende beroepen (zoals horecapersoneel of schoonmakers) 319 minder.

Kansen voor werkzoekenden

Het afgelopen anderhalf jaar daalden de WW-uitkeringen bijna continu door het economisch herstel dat in 2021 intrad. In 2020 zorgde de coronapandemie juist nog voor een grote stijging van 41 procent in het aantal uitkeringen voor werklozen. Inmiddels verstrekt het UWV een kwart minder WW-uitkeringen dan vóór de coronacrisis. En dat heeft alles te maken met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

"Dit jaar nam het aantal openstaande vacatures verder toe in Nederland en de Rotterdamse regio waardoor een nog krappere arbeidsmarkt ontstond. Het vergt meer inspanningen van werkgevers om hun vacatures te vervullen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt kansen, als zij de vereiste kwaliteiten bezitten of kunnen verwerven door bijvoorbeeld om- of bijscholing", zegt het UWV.

Steeds meer openstaande vacatures

Volgens ramingen van het UWV stonden er in het eerste kwartaal van dit jaar 31.350 vacatures open in Rotterdam en omringende gemeenten. In een jaar tijd nam het aantal openstaande vacatures in de regio toe met 12.700 (een stijging van 68 procent).

Hiervan is bijna driekwart een zogenoemd extra kansrijk beroep. Dat wil zeggen dat deze beroepen een goede kans op werk bieden. Dat komt bijvoorbeeld omdat er weinig geschikte kandidaten zijn om de vacatures op te vullen. In de Rotterdamse regio gaat het in totaal om 22.300 vacatures. Onder meer banen in de techniek, horeca, handel, transport, ICT en zorg behoren tot de meest gevraagde kansrijke beroepen.

Verder kijken dan eigen beroep

Toch blijven sommigen het lastig vinden om een baan te vinden, ziet het UWV. Zij zouden volgens de uitkeringsinstantie breder moeten kijken dan alleen het eigen beroep. Om werkzoekenden te helpen, stelde het UWV eerder al een lijst op met overstapberoepen. Die lijst laat zien welke vaardigheden van minder kansrijke beroepen overlappen met vaardigheden van kansrijke en overstapberoepen.

"Voor sommige beroepen geldt dat deze, soms al jaren, minder goede kansen bieden. Bijvoorbeeld omdat er werk verdwijnt door de digitalisering. Vaardigheden voor dat beroep kunnen ook goed van pas komen in een beroep met een grotere baankans", zei de uitkeringsinstantie eerder. Die werkt daarom samen met werkgevers, gemeenten en opleiders om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen.

Zo kunnen personen die op zoek zijn naar ondersteunend secretarieel werk ook eens kijken naar een baan als medewerker klantcontact, commercieel medewerker binnendienst of logistiek- en voorraadmedewerker, stelt het UWV voor.