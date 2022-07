Een 66-jarige vrouw is zondag 17 juli aan het begin van de avond zwaargewond geraakt bij een ruzie in haar woning aan de Langenhorst in Rotterdam-Zuid. Dat heeft de politie donderdag naar buiten gebracht.Een 34-jarige Rotterdammer heeft volgens de politie fors geweld tegen haar gebruikt en is ter plekke aangehouden.

De man alarmeerde zelf de hulpdiensten. Toen de agenten arriveerden, bleek de vrouw zwaargewond te zijn. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is op dit moment niets bekend. De verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besliste dat hij nog minstens veertien dagen vast moet zitten.