De familie van de doodgeschoten 31-jarige Rotterdamse Siki Martina is 'diep ontroerd door de stroom mooie en lieve woorden over onze Siki'. Ter ere van hun geliefde, die aan de weg timmerde als muziekproducer, is er komende vrijdag een stille tocht. Die eindigt in het Zuiderpark.

Schietpartij

Martina werd verleden week zondagavond bij het Rotterdamse metrostation Coolhaven doodgeschoten. Het onderzoek wees uit dat er over en weer werd geschoten tussen twee partijen. Iemand die daar met het slachtoffer was zou hebben geschoten. Deze verdachte zit vast. Aanwijzingen dat Martina ook zelf schoot, zijn er niet. Een andere verdachte, een 31-jarige Rotterdammer, is deze week opgepakt in Spijkenisse.

Komende zaterdag is het afscheid van Martina. Het is de wens van de familie om de begrafenis in besloten kring te laten plaatsvinden. Om het leven van de Rotterdammer te eren is er een avond eerder een stille tocht. Die start om 19.00 uur bij het voormalige ouderlijk huis aan de Bermdijk in Hordijkerveld, om te eindigen in het Zuiderpark.

Kansen gepakt

Ruim een jaar geleden vertelde Siki Martina tegen het AD eerlijk hoe zijn leven in zijn tienerjaren in IJsselmonde ontspoort. "Als kind kwam je vanzelf in het criminele circuit terecht. Voor een jonge tiener, die samen met zijn moeder in een flatje woonde, lonkte het grote geld: de mooie schoenen en dure kleding.''

Maar nadat hij tijdelijk bij zijn vader op Curaçao woont, blijkt hij terug in Nederland 'een man te zijn geworden'. Hij wilde zijn kinderen als ze ouder waren graag laten zien hoe hij zijn kansen heeft gepakt om iets van zijn leven te maken, als succesvol dj, acteur en producer. Die kans krijgt hij niet meer.