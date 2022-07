Een zestienjarige jongen uit Rotterdam is het slachtoffer geworden van de schietpartij die dinsdagnacht plaatsvond op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid. Een man stapte op straat op hem af en begon te schieten. De jongen is niet geraakt. Volgens de politie kon hij de kogels ontwijken door te bukken.

De schietpartij vond om 1.10 uur plaats. Wat de zestienjarige jongen op dat moment op straat deed en of hij mogelijk betrokken is, kan de politie niet zeggen. "We zijn daarover met hem in gesprek", zegt een politiewoordvoerder. Hij is er volledig zonder kleerscheuren van afgekomen. "Maar wel heel erg geschrokken natuurlijk."

Even later werden twee Rotterdammers van achttien jaar oud aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De recherche doet onderzoek naar het incident.

Het bleef niet bij deze beschieting in Rotterdam afgelopen nacht. Een paar uur later werd een woning beschoten aan de Hellevoetstraat in de Rotterdamse Tarwebuurt. Ook hing een explosief aan de deur van de woning dat na uren werd veiliggesteld.