Het zijn er in totaal drie: de cruiseschepen die eind deze week de Rotterdamse haven aandoen. Eén van hen is gloednieuw: de Seabourn Venture. Daarnaast keert het schip met de rode lippen, de AïdaPrima terug én doet de muzikaal getinte Ms Zaandam de haven aan.

De 170 meter lange Seabourn Venture biedt ruimte aan 264 passagiers en is in 2021 gebouwd. Het schip is onder meer voorzien van kleine onderzeeboten en een vloot kajaks, en moet geschikt zijn voor expedities naar zowel warme gebieden zoals de Amazone, als de koude poolgebieden.

Het schip komt vrijdag 22 juli naar de haven van Rotterdam voor een technische call, en meert die dag om 10.00 uur aan. Zaterdagochtend om 12.00 uur vaart de Seabourn Venture weer af.

Niet lang daarna meert de Ms Zaandam in Rotterdam aan: op maandag 25 juli, om precies te zijn. Het in Italië (Fincantieri) gebouwde schip heeft een muzikaal thema. Er zijn kunstvoorwerpen en memorabilia uit verschillende muzikale genres te vinden, waaronder een Nederlands pijporgel in barokstijl en gitaren gesigneerd door de Rolling Stones, Carlos Santana en Queen. De Zaandam komt uit Noorwegen en vertrekt dinsdag aan het einde van de middag naar Dublin.

Maar voordat het zover is, doet komende donderdag nóg een cruiseship Rotterdam aan: de AïdaPrima. Het driehonderd meter lange schip meert donderdag rond 8.00 uur aan, voor de tweede keer in korte tijd: begin juni lag de AïdaPrima ook in Rotterdam. Het cruiseship, waarop een grote afbeelding van rode lippen prijkt, is de komende tijd vaker de zien in de stad: het vaart tot oktober vanuit Hamburg naar de Noorse kust en komt daarbij tweewekelijks langs Rotterdam.