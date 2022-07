Een 31-jarige Rotterdammer is opgepakt voor betrokkenheid bij de schietpartij bij metrostation Coolhaven, die muziekproducer Siki Martina het leven kostte. De tweede verdachte werd maandagavond aangehouden in Spijkenisse. De politie was onophoudelijk naar hem op zoek, nadat hij in beeld kwam in het onderzoek.

De eerste verdachte is een 34-jarige man uit Steenbergen, die samen met het 31-jarige slachtoffer bij het metrostation was. Hij werd in Barendrecht aangehouden. Over de toedracht en het motief kan de politie nog niets zeggen.

Verleden week zondagavond werd over en weer geschoten tussen de twee partijen. Uit camerabeelden en verder onderzoek, bleek dat er zeker nog één man aanwezig was tijdens het schieten. Het onderzoek richtte zich vooral op het vinden van deze man. Terwijl de Rotterdamse producer, die aan de weg timmerde in de muziekwereld, vocht voor zijn leven zou de schutter er in een donkere auto vandoor zijn gegaan.

Deze vluchtauto werd later gevonden in Rotterdam-Ommoord, nadat een voorbijganger de kogelinslagen had gezien. Of deze tweede verdachte daadwerkelijk de fatale kogels afschoot, moet blijken uit het onderzoek dat onverminderd doorgaat. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, zo stelt de politie.

De Rotterdamse verdachte zit in beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.