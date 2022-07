Een explosie aan de Hoge Boezem in Rotterdam heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 3.30 uur voor een enorme ravage gezorgd. De straat lag bezaaid met brokstukken. Ook veel auto's in de omgeving zijn geraakt. Tenminste één autoruit is gesneuveld. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het explosief werd tot ontploffing gebracht voor een portiek. De deur van het portiek is daarbij in tweeën gebroken. Ook is glas gesneuveld en is het houtwerk gebroken. De politie is ter plaatse en stelt de sporen, die over een lengte van zo'n 50 meter liggen, veilig. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam