Een woning op de Acacia in Krimpen aan den IJssel is even voor half 6 vanochtend beschoten. Drie kogels gingen door het raam en de jaloezieën van het huis. De politie is ter plaatse en heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek.

De politie rukte uit na een melding van iemand die schoten hoorde. Over de toedracht is nog niets bekend. "De sporen worden nu veilig gesteld", aldus een woordvoerder. Het onderzoek naar de dader en het motief is nog in volle gang. Tijdens de schietpartij was één bewoonster thuis. Er vielen geen gewonden. De forensische opsporing is bezig met een sporenonderzoek.