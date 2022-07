De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 27-jarige Rotterdammer aangehouden die een vuurwapen in zijn auto had liggen. Agenten vonden het wapen toen ze het voertuig doorzochten.

Agenten spraken de automobilist aan nadat ze rond 3.20 uur een melding hadden gekregen van overlast op de Meyenhage in Rotterdam. Tijdens een controle troffen ze het wapen in zijn voertuig aan. Na de aanhouding werd ook de woning van de Rotterdammer doorzocht. Daar werden meerdere patronen aangetroffen. De medebewoners van de verdachte, een twintigjarige man en een vrouw (24), zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek.