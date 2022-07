Een woning aan de Rotterdamse Nieuwehaven is zondagnacht meerdere keren beschoten en doorzeefd met kogels. Er werden zeventien hulzen gevonden. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd.

De bewoners dachten in eerste instantie dat het om vuurwerk ging dus schakelden ten tijde van de beschietingen, tussen 1.00 en 4.00 uur vannacht, niet meteen de politie in. Pas vanmorgen rond 10.00 uur werd duidelijk dat zowel een raam als de voordeur onder vuur was genomen. De forensische opsporingsdienst onderzoekt de zaak en hoopt dat getuigen zich melden. Over de mogelijke dader(s) is nog niets bekend.

Eerder dit jaar vond er in dezelfde straat ook al een explosie plaats. Of de twee incidenten met elkaar te maken hebben is vooralsnog onduidelijk.