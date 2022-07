Een kindje is zondagmiddag overleden na een steekpartij aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid. De politie heeft een 22-jarige Rotterdammer aangehouden. Het gaat om een militair. Dit heeft de Koninklijke Marechaussee bevestigd. In de woning vindt sporenonderzoek plaats.

Het kindje is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is aan de verwondingen bezweken. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De Koninklijke Marchechaussee heeft het onderzoek van de politie overgenomen omdat de verdachte een militair is.

De politie kon eerder vanavond niet zeggen hoe oud het kindje was. Ook is nog onduidelijk hoeveel mensen er in de woning waren en wat de relatie van de verdachte met het kindje was. "Het zijn allemaal begrijpelijke vragen, het onderzoek is nog volop gaande. Daar komt op een later moment duidelijkheid over", liet een politiewoordvoerder weten.

Een groot deel van de straat is afgesloten. De politie controleert ook auto's in de straat met zaklampen. Veel buurtbewoners staan achter de roodwitte politielinten verslagen te kijken. Iedereen is vol ongeloof over het drama. "Dit is heftig, man. Dit kán toch gewoon niet. Zo erg voor die moeder", aldus een buurtbewoner.