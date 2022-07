Bij een schietpartij aan de Dieze in Rotterdam-Zevenkamp is zaterdagavond een man gewond geraakt aan zijn voet. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is spoorloos.

De schietpartij gebeurde even voor 23.00 uur. De schutter nam de man vanuit een auto onder vuur. Buurtbewoners hebben minstens vijf schoten gehoord, vertellen ze. Een auto en een gevel van een woning werden bezaaid met kogels. Veel buurtbewoners waren op het moment van de schietpartij thuis. "Ik stond in de keuken toen ik 5 à 6 knallen hoorde. Ik wist meteen dat het om een vuurwapen ging", zegt een buurtbewoner. "Dit is echt heftig", zegt een andere buurtbewoner. "Dit is zo een leuke buurt waar onze kinderen vrij rond kunnen spelen en dan krijg je dit." De politie vond niet veel later na het schietincident een uitgebrande auto op de Ooievaarspad in Capelle aan den IJssel. Vermoedelijk de vluchtwagen van de schutter. Vooralsnog is niemand aangehouden. Iets meer dan een jaar geleden vond in dezelfde straat ook een soortgelijk incident plaats. Toen werd een 32-jarige man in een auto beschoten en raakte ook gewond. "Het is echt vreselijk dat onze buurt zo een slechte naam krijgt door dit soort incidenten", zegt een bewoner die zich zorgen maakt. "Je vraagt je af hoe veilig het hier nog is." Het gebied rondom het incident is groot afgezet. De politie doet buurtonderzoek en roept getuigen op zich te melden. forensische opsporing is ook ter plaatse.