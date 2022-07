In het centrum van Rotterdam hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee steekincidenten plaatsgevonden. Bij allebei de incidenten raakte één persoon gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De steekpartijen speelden zich af op de Korte Lijnbaan en de Nieuwe Binnenweg.

Ook op de Schiedamse Vest en het Stadhuisplein was het onrustig: daar vonden zaterdagnacht meerdere vechtpartijen plaats. Hierbij is niet gestoken. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de vecht- en steekpartijen.

De politie heeft in de loop van de ochtend twee mannen aangehouden op de Schiedamse Vest. Wat hun rol bij de verschillende incidenten was wordt nog onderzocht.